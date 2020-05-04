Eskişehir'de kapalı restorandan 10 bin liralık bakır sürahi çalanlar kamerada - Son Dakika

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Eskişehir'de kapalı restorandan 10 bin liralık bakır sürahi çalanlar kamerada
6 saat önce
ESKİŞEHİR'de kapalı restorana giren 1'i kadın 4 şüpheli, 10 bin lira değerindeki 56 bakır sürahi çalarak kaçtı.
ESKİŞEHİR'de kapalı restorana giren 1'i kadın 4 şüpheli, 10 bin lira değerindeki 56 bakır sürahi çalarak kaçtı. O anlar ise işyerinin güvenlik kamerasına yansıdı.
Olay, Eskişehir- Bursa karayolu üzerindeki bir restoranda meydana geldi. Koronavirüs tedbirleri kapsamında kapalı olan restoranın mutfak ve depo kısmına çıkan kapının havalandırma bölümünden giren şüphelilerden biri dışarda gözcülük yaparken, diğer 3 şüpheli ise restoranda güvenlik kameralarını iptal etmeye çalıştı. Başarılı olamayınca ellerine geçirdikleri sopalarla açılarını değiştirdi. Yüzlerini kapatan şüpheliler restoranda çöp poşetine 10 bin lira değerinde olduğu belirtilen özel yapım 56 bakır sürahiyi doldurarak kaçtı. O anlar ise işyerinin güvenlik kameralarına yansıdı. Restoran sahibi kontrol etmek için geldiği işyerinde sürahilerin çalındığını görünce polise haber verdi. İşyerinin güvenlik kameralarını inceleyen ekipler olayla ilgili soruşturma başlattı.
Haber Yayın Tarihi: 04.05.2020 03:49 Kaynak: DHA
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