Eskişehir'de kar tatili - Son Dakika
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Eskişehir'de kar tatili

6 saat önce

Eskişehir'de gece başlayan ve giderek etkisini arttıran kar yağışı sebebiyle eğitim öğretime 1 gün ara verildi.

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Eskişehir'de gece başlayan ve giderek etkisini arttıran kar yağışı sebebiyle eğitim öğretime 1 gün ara verildi.


Eskişehir'de dün gece başlayan ve aralıksız devam eden kar yağışı, kenti beyaza bürüdü. Yoğun kar yağışı nedeniyle okulların 1 gün süreyle eğitim öğretime ara vereceği açıklandı. Yapılan açıklamada, "Bölgemizde görülen yoğun kar yağışı ve soğuk hava nedeniyle, 06 Ocak 2020 Pazartesi günü, ilimiz genelindeki resmi ve özel tüm okul ve kurumlarımızda (okul öncesi, ilkokul, ortaokul, lise ve yaygın eğitim kurumları) eğitim öğretime bir gün süre ile ara verilmiştir. Bu kapsamda, engelli ve hamile kamu personeli de 1 gün süre ile idari izinli sayılacaktır" ifadeleri kullanıldı.


Eskişehir Valisi Özdemir Çakacak, açıklamayı sosyal medya hesabından da paylaşarak vatandaşlara duyurdu. - ESKİŞEHİR

Eskişehir, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.01.2020 09:20 Kaynak: İHA
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