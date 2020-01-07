Eskişehir'de kar yağışı - Son Dakika
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Eskişehir'de kar yağışı

7 saat önce

Eskişehir'de kar yağışıESKİŞEHİR'de yeniden başlayan kar yağışı kenti kısa sürede beyaza bürürken, son 24 saatte metrekareye 18 kilogram yağış düştüğü belirtildi.

Eskişehir'de kar yağışı

ESKİŞEHİR'de yeniden başlayan kar yağışı kenti kısa sürede beyaza bürürken, son 24 saatte metrekareye 18 kilogram yağış düştüğü belirtildi.

Eskişehir'de hava sıcaklığı 1 dereceye kadar düşerken, dün etkisini kaybeden kar yağışı akşam saatlerinde yeniden başladı. Kent kısa sürede beyaza büründü. Merkez Odunpazarı ve Tepebaşı Belediyesi ekipleri sokaklarda temizlik çalışması yaparken, Karayolları ekipleri de çevre yolun kar küreme tuzlama çalışmalarına devam etti. Meteoroloji verilerine göre kente son 24 saatte metrekareye 18 kilogram yağış düşerken, kar yağışının aralıklarla ve hafif şekilde devam edeceği belirtildi.

Eskişehir'de kar yağışı

Eskişehir, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 07.01.2020 06:47 Kaynak: DHA
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