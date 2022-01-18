ESKİŞEHİR'DE KAR YAĞIŞI - Son Dakika

ESKİŞEHİR'de sabah saatlerinde etkisini artıran kar yağışıyla güzel manzaralar ortaya çıktı. Porsuk Çayı kıyısında yürüyüş yapanlar, kar manzarasını fotoğrafladı.

Gece başlayan ve sabah saatlerinde etkisini artıran kar yağışıyla kent, beyaz örtü ile kaplandı. Porsuk Çayı kenarında yürüyüş yapanlar, kar manzarasını cep telefonlarının kameralarıyla fotoğrafladı. Belediye ekipleri de cadde ve sokaklarda biriken karları temizledi, buzlanmalya karşı yollarda tuzlama çalışması yaptı. Şehirler arası yollarda trafiğin aksamaması için ise Karayolları ekipleri, mesai yaptı. Meteoroloji verilerine göre, hava sıcaklığının 1 derece olarak ölçüldüğü kentte, hissedilen sıcaklığın ise sıfırın altında 4 derece olduğu belirtildi. Kar yağışının gün içinde aralıklarla devam etmesi bekleniyor.