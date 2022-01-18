Eskişehir'de kar yağışı (2) - Son Dakika

ODUNPAZARI'NDA KAR GÜZELLİĞİ

Eskişehir'de sabah saatlerinde başlayan kar yağışı kent merkezinde etkisini yitirirken, kırsal mahallelerde yaşamı olumsuz etkiledi. Eskişehir Büyükşehir Belediyesi, kırsal mahallelere ulaşımın kapanmaması için kar temizleme ve tuzlama çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Eskişehir'in turizm merkezlerinden biri olan tarihi Odunpazarı evlerinin bulunduğu bölge ise dron ile havadan görüntülendi. Çatıların tamamen beyaza büründüğü bölgede, kar yağışı güzel manzaraları da beraberinde getirdi.