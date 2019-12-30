Eskişehir'de kar yağışı (3) - Son Dakika
Son Dakika Güncel Eskişehir'de kar yağışı (3) - Son Dakika

Eskişehir'de kar yağışı (3)

6 saat önce

SEYİTGAZİ'DE OKULLARA KAR TATİLİEksişehir'in Seyitgazi ilçesinde, sabah saatlerinden itibaren etkisini gösteren kar yağışı nedeniyle, ilk ve orta dereceli okullarda eğitime 31 Aralık 2019 tarihinde 1 gün süreyle eğitime ara verildi.

Eskişehir'de kar yağışı (3), System.String[]

SEYİTGAZİ'DE OKULLARA KAR TATİLİ

Eksişehir'in Seyitgazi ilçesinde, sabah saatlerinden itibaren etkisini gösteren kar yağışı nedeniyle, ilk ve orta dereceli okullarda eğitime 31 Aralık 2019 tarihinde 1 gün süreyle eğitime ara verildi.


Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 30.12.2019 04:49 Kaynak: DHA
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