Eskişehir'de kar yağışı başladı - Son Dakika
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Eskişehir'de kar yağışı başladı

6 saat önce

Eskişehir'de kar yağışı başladıEskişehir'de etkili olan kar yağışı, kent merkezinde yüksek tepeleri ve evlerin çatılarını beyaza bürüdü.

Eskişehir'de kar yağışı başladı

Eskişehir'de etkili olan kar yağışı, kent merkezinde yüksek tepeleri ve evlerin çatılarını beyaza bürüdü.

Eskişehir'de sabah saatlerinde başlayan kar yağışı şiddetini arttırdı. Kar yağışı, kısa sürede kentin yüksek tepelerindeki evlerin çatıları beyaza büründü. Porsuk Çayı kıyısında yürüyüş yapanlar kar manzarasını cep telefonlarına kaydederken, bol bol selfie çekti. Meteoroloji verilerine göre sıcaklığın 1 derece olacağı kentte, kar yağışının gün boyu aralıklarla sürmesi bekleniyor.

Eskişehir'de kar yağışı başladı

Eskişehir, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 30.12.2019 12:45 Kaynak: DHA
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