Eskişehir'de kar yağışı başladı - Son Dakika

Eskişehir'de kar yağışı başladı
Eskişehir'de etkili olan kar yağışı, kent merkezinde yüksek tepeleri ve evlerin çatılarını beyaza bürüdü.
Eskişehir'de sabah saatlerinde başlayan kar yağışı şiddetini arttırdı. Kar yağışı, kısa sürede kentin yüksek tepelerindeki evlerin çatıları beyaza büründü. Porsuk Çayı kıyısında yürüyüş yapanlar kar manzarasını cep telefonlarına kaydederken, bol bol selfie çekti. Meteoroloji verilerine göre sıcaklığın 1 derece olacağı kentte, kar yağışının gün boyu aralıklarla sürmesi bekleniyor.