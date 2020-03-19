Eskişehir'de kar yağışı etkili oldu - Son Dakika
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Eskişehir'de kar yağışı etkili oldu

6 saat önce

Eskişehir'de gece başlayan kar yağışı sabahın ilk saatlerine kadar etkili oldu.

Eskişehir'de kar yağışı etkili oldu, System.String[]

Eskişehir'de gece başlayan kar yağışı sabahın ilk saatlerine kadar etkili oldu.

Kent genelinde etkisini gösteren kar yağışı özellikle yüksek kesimlerde yoğunluğunu artırdı.

Hava sıcaklığının 1 dereceye kadar düştüğü kentte trafik polisleri, sürücüleri dikkatli olmaları konusunda uyardı.

Meteoroloji 3. Bölge Müdürlüğünden, yarın sabah saatlerine kadar Bursa ve Bilecik illerinin güney kesimlerinde hafif, yer yer orta, Eskişehir ve Kütahya çevrelerinde ise orta, yer yer kuvvetli zirai don riski bulunduğu bildirildi.

Yetkililer ve çiftçilere, gerekli tedbirleri almaları yönünde uyarı yapıldı.

Eskişehir, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.03.2020 09:56 Kaynak: AA

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