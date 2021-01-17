Eskişehir'de kar yağışı etkili oldu - Son Dakika

Eskişehir'de etkili olan kar yağışı, kenti beyaza bürüdü.
Hava sıcaklığının en yüksek sıfır, en düşük sıfırın altında 3 derece ölçüldüğü şehir merkezi, kar yağışının ardından beyaz örtüyle kaplandı.
Kentte kar kalınlığı 8 santimetreye ulaştı.
Karayolları ve belediye ekipleri karları temizledi.
Trafik ekipleri, sürücüleri dikkatli olmaları konusunda uyardı.
Kentteki kar yağışının bugün ve yarın hafif ve orta şiddette, aralıklarla devam etmesi bekleniyor.
Kaynak: AA
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