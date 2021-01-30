Eskişehir'de kar yağışı etkili oldu - Son Dakika

Eskişehir'de etkili olan kar yağışı kenti beyaza bürüdü.

Hava sıcaklığının en yüksek 4, en düşük sıfırın altında 2 derece hissedildiği kentte, sabah saatlerinde etkili olan kar yağışıyla sokak ve caddeler ile parklar beyaz örtüyle kaplandı.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamındaki sokağa çıkmak kısıtlaması nedeniyle sessizliğe bürünen kentte, kar yağışının keyfini sokak hayvanları çıkarttı.

Trafik ekipleri ise sürücüleri dikkatli olmaları konusunda uyardı.