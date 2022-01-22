ESKİŞEHİR'DE KAR YAĞIŞI ETKSİNİ SÜRDÜRÜYOR - Son Dakika

ESKİŞEHİR'de gece başlayan kar yağışı etkisini sürdürüyor. Meteoroloji verilerine göre, hava sıcaklığının sıfırın altına 3 derece olarak ölçüldüğü kentte, kar yağışının gün içinde aralıklarla devam etmesi bekleniyor.

Gece başlayan ve sabah aralıklarla devam eden kar yağışı etkisini sürdürüyor. Porsuk Çayı kenarında yürüyüş yapanlar, kar manzarasını cep telefonlarının kameralarıyla fotoğrafladı. Belediye ekipleri de cadde ve sokaklarda biriken karları temizledi, buzlanmalya karşı yollarda tuzlama çalışması yaptı. Şehirler arası yollarda trafiğin aksamaması için ise Karayolları ekipleri, mesai yaptı. Meteoroloji verilerine göre, hava sıcaklığının sıfırın altına 3 derece olarak ölçüldüğü kentte, hissedilen sıcaklığın ise sıfırın altında 6 derece olduğu belirtildi. Kar yağışının gün içinde aralıklarla devam etmesi bekleniyor.