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ESKİŞEHİR'DE KAR YAĞIŞI ETKSİNİ SÜRDÜRÜYOR - Son Dakika

ESKİŞEHİR'DE KAR YAĞIŞI ETKSİNİ SÜRDÜRÜYOR

22.01.2022 12:04

ESKİŞEHİR'de gece başlayan kar yağışı etkisini sürdürüyor.

ESKİŞEHİR'de gece başlayan kar yağışı etkisini sürdürüyor. Meteoroloji verilerine göre, hava sıcaklığının sıfırın altına 3 derece olarak ölçüldüğü kentte, kar yağışının gün içinde aralıklarla devam etmesi bekleniyor.

Gece başlayan ve sabah aralıklarla devam eden kar yağışı etkisini sürdürüyor. Porsuk Çayı kenarında yürüyüş yapanlar, kar manzarasını cep telefonlarının kameralarıyla fotoğrafladı. Belediye ekipleri de cadde ve sokaklarda biriken karları temizledi, buzlanmalya karşı yollarda tuzlama çalışması yaptı. Şehirler arası yollarda trafiğin aksamaması için ise Karayolları ekipleri, mesai yaptı. Meteoroloji verilerine göre, hava sıcaklığının sıfırın altına 3 derece olarak ölçüldüğü kentte, hissedilen sıcaklığın ise sıfırın altında 6 derece olduğu belirtildi. Kar yağışının gün içinde aralıklarla devam etmesi bekleniyor.

ESKİŞEHİR'DE KAR YAĞIŞI ETKSİNİ SÜRDÜRÜYOR
ESKİŞEHİR'DE KAR YAĞIŞI ETKSİNİ SÜRDÜRÜYOR
ESKİŞEHİR'DE KAR YAĞIŞI ETKSİNİ SÜRDÜRÜYOR
ESKİŞEHİR'DE KAR YAĞIŞI ETKSİNİ SÜRDÜRÜYOR

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Meteoroloji, kar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel ESKİŞEHİR'DE KAR YAĞIŞI ETKSİNİ SÜRDÜRÜYOR - Son Dakika


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SON DAKİKA: ESKİŞEHİR'DE KAR YAĞIŞI ETKSİNİ SÜRDÜRÜYOR - Son Dakika
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