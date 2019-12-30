Eskişehir'de kar yağışı tamamı - Son Dakika
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Eskişehir'de kar yağışı tamamı

6 saat önce

Eskişehir'de kar yağışı (2)KENT BEYAZA BÜRÜNDÜEskişehir'de sabah saatlerinde başlayan ve her saat etkisini arttıran kar yağışı, kenti tamamen beyaza bürüdü.

Eskişehir'de kar yağışı (2)

KENT BEYAZA BÜRÜNDÜ

Eskişehir'de sabah saatlerinde başlayan ve her saat etkisini arttıran kar yağışı, kenti tamamen beyaza bürüdü. Yoğun kar yağışı nedeniyle trafikte aksamalar meydana gelirken, karayolları ekipleri, şehirlerarası yollarda tuzlama çalışmalarına başladı. Eskişehir'in yüksek kesimlerinde yer alan merkez Odunpazarı ilçesi Çankaya mahallesi'nde kar kalınlığı 10 santime kadar yükseldi. Merkez ilçeler olan Odunpazarı ve Tepebaşı Belediyesi Fen İşleri ekipleri, iş makineleriyle kar küreme ve tuzlama çalışmalarına başladı. Kar keyfini ise kartopu oynayan çocuklar çıkardı.

KÜTAHYA'DA DA KAR BAŞLADI

Kütahya'da da etkisini gösteren kar yağışı nedeniyle kent kısa sürede beyaza büründü. Kar yağışı Kütahya, Afyonkarahisar, Eskişehir ve Tavşanlı çevre yollarında etkili olurken emniyet yetkilileri ve karayolları görevlileri yollarda temizleme, kar küreme ile tuzlama çalışmalarına başladı.

Eskişehir'de kar yağışı tamamı

Eskişehir, Kütahya, Sabah, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 30.12.2019 04:27 Kaynak: DHA
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