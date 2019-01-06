Son Dakika Haberleri: Eskişehir'de Kar Yağışı ve Buzlanma

Eskişehir'de Kar Yağışı ve Buzlanma

31 dakika önce

Eskişehir'de etkili olan kar yağışı nedeniyle sürücüler kaygan yol ve buzlanmaya karşı uyarıldı.

Eskişehir'de Kar Yağışı ve Buzlanma, System.String[]
Eskişehir'de etkili olan kar yağışı nedeniyle sürücüler kaygan yol ve buzlanmaya karşı uyarıldı.

Kent merkezinde ve kırsal bölgelerde kar yağışı nedeniyle ulaşımın aksamaması için karayolları ve belediye ekipleri, çalışma yürütüyor. Kara yollarında tuzlama çalışması başlatan ekipler, kırsal mahallelerde de kar küreme yapıyor.

Trafik polisleri, sürücüleri dikkatli olmaları konusunda uyarıyor. Bölge genelinde yoğun kar yağışı, buzlanma ve don olayına ilişkin sürücülerin tedbirli olması istendi.

Öte yandan kent merkezinden geçen Porsuk Çayı ve çevresinde kar yağışıyla seyirlik görüntüler oluştu.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 06.01.2019 10:10 Kaynak: AA

Eskişehir, Kar, Güncel
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