Eskişehir'de Kar Yağışı ve Buzlanma
31 dakika önce
Eskişehir'de etkili olan kar yağışı nedeniyle sürücüler kaygan yol ve buzlanmaya karşı uyarıldı.
Eskişehir
'de etkili olan kar yağışı nedeniyle sürücüler kaygan yol ve buzlanmaya karşı uyarıldı.
Kent merkezinde ve kırsal bölgelerde kar yağışı nedeniyle ulaşımın aksamaması için karayolları ve belediye ekipleri, çalışma yürütüyor. Kara yollarında tuzlama çalışması başlatan ekipler, kırsal mahallelerde de kar küreme yapıyor.
Trafik polisleri, sürücüleri dikkatli olmaları konusunda uyarıyor. Bölge genelinde yoğun kar yağışı, buzlanma ve don olayına ilişkin sürücülerin tedbirli olması istendi.
Öte yandan kent merkezinden geçen Porsuk
Çayı ve çevresinde kar yağışıyla seyirlik görüntüler oluştu.
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Haber Yayın Tarihi : 06.01.2019 10:10 Kaynak: AA
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