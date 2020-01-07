Eskişehir'de kar yağışı yeniden başladı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Eskişehir'de kar yağışı yeniden başladı - Son Dakika

Eskişehir'de kar yağışı yeniden başladı

6 saat önce

Son günlerde yurdu etkisi altına alan kar yağışı, Eskişehir'de yeniden şiddetini arttırdı.

Eskişehir'de kar yağışı yeniden başladı, System.String[]

Son günlerde yurdu etkisi altına alan kar yağışı, Eskişehir'de yeniden şiddetini arttırdı.


Eskişehir'i 2 gündür aralıklarla devam eden kar yağışı bugün etkisini tekrar arttırdı. Öğleden sonra şiddetini arttıran kar, kenti tekrar beyaz bir örtü ile kapladı. Önlemlerini alan vatandaşlar şemsiyeleri ile kendilerini kar yağışından korurken, araçlar ise kontrollü bir şekilde trafikte seyretti. Kar yağışının çarşamba gününe kadar devam edeceği öğrenilirken, yetkililer vatandaşları yaşanabilecek olumsuz durumlara karşı uyardı.


Ayrıca kar yağışı nedeniyle Eskişehir'de ilk ve orta dereceli okullar dün eğitim-öğretime bir gün ara vermişti. - ESKİŞEHİR

Eskişehir, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 07.01.2020 03:34 Kaynak: İHA
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