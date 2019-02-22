Eskişehir'de 'Kara Para Aklama' Operasyonu: 22 Gözaltı

ESKİŞEHİR'de polis ekiplerince 'suçtan kaynaklanan mal varlığının aklanması' iddiasıyla başlatılan soruşturma kapsamında 22 şüpheli gözaltına alındı.

ESKİŞEHİR'de polis ekiplerince 'suçtan kaynaklanan mal varlığının aklanması' iddiasıyla başlatılan soruşturma kapsamında 22 şüpheli gözaltına alındı.



Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, kara para akladıkları iddia edilen şüphelilerin yakalanması için operasyon düzenledi. Önceden belirlenen 22 adrese eş zamanlı olarak gerçekleştirilen operasyonda, şüphelilerin ev ve iş yerlerinde yapılan aramada, 4 tabanca, 66 mermi, 3 el telsizi, çeşitli kumar malzemesi ele geçirildi. Gözaltına alınan 2 şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.



- Eskişehir

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