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Eskişehir'de karaca görüntülendi

47 dakika önce

Eskişehir'de memeli yaban hayvanların dağılımı ve popülasyonu üzerine çalışmalar yapan orman yüksek mühendisi ve yaban hayatı uzmanı Emir Özay, bilimsel adı "capreolus capreolus" olan karacayı bölgedeki doğal ortamında görüntüledi.

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Eskişehir'de memeli yaban hayvanların dağılımı ve popülasyonu üzerine çalışmalar yapan orman yüksek mühendisi ve yaban hayatı uzmanı Emir Özay, bilimsel adı "capreolus capreolus" olan karacayı bölgedeki doğal ortamında görüntüledi.

Türkiye'de nesli tükenmekte olan yaban hayvanları arasında yer alan vaşak ve saz kedisi ile yaban kedisi ve su samuru popülasyonunu Eskişehir'de tespit eden Özay, Avrupa, Türkiye'nin kıyı kesimlerinde ve Hazar Denizi'nin kıyılarında bulunan karacayı fotoğrafladı.

Emir Özay, AA muhabirine yaptığı açıklamada, karacaların bulundukları yerlerde çok çabuk popülasyonlarını artırabildiğini söyledi.

Bu hayvanların doğadaki rolünün önemine işaret eden Özay, "Kurt, ayı, vaşak, çakal ve pars gibi yırtıcılar için çok önemli besin kaynağıdır ve sayılarının artması evcil sürüler üzerindeki yırtıcı baskısını da mutlaka azaltacaktır." diye konuştu.

Hazar Denizi, Eskişehir, Türkiye, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 20.10.2019 10:40 Kaynak: AA
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