Eskişehir'de karantina süreleri dolan 250 kişi, memleketlerine gönderildi - Son Dakika

IRAK'ın başkenti Bağdat 'tan uçakla Eskişehir 'e getirilip, koronavirüs tedbirleri kapsamında öğrenci yurduna yerleştirilen 250 vatandaş, 14 günlük karantina sürelerinin dolmasının ardından memleketlerine gönderildi.

Bağdat'tan alınan Türk iş insanları ve işçiler toplam 267 kişi, Türk Hava Yolları'na ait uçakla iki hafta önce Eskişehir'deki Hasan Polatkan Havalimanı'na getirildi. Uçaktan indikten sonra pasaport ve sağlık kontrolleri yapılan kafileden 250 kişi, otobüslerle Çamlıca Mahallesi'nde Kredi Yurtlar Kurumu'na bağlı Gündüzalp Öğrenci Yurdu'na, 17'si ise Kütahya'daki Emine Gülbahar Yüksek Öğrenim Yurdu'na yerleştirildi.

Koronavirüs tedbirleri kapsamında 14 günlük karantina süreleri dolan vatandaşlar, Eskişehir'de bu sabahtan itibaren yurttan ayrılmaya başladı. Eskişehir Valiliği'nce işçilere seyahat izin belgesi düzenlendi. Vatandaşlar, AFAD ekiplerince organize edilen otobüslerle Ankara Kocaeli ve İstanbul gibi büyükşehirlerin de bulunduğu 38 farklı şehre gönderildi.

Kafileden Ordulu İsmail Köstek, Irak 'ta inşaat işçisi olduğunu ifade ederek, "Karantinamız biraz yorucuydu, ama devletimize her türlü imkanı bize sağladığı için teşekkür ederim. Ben Orduluyum, Irak'ta inşaat işçisiyim. Tüm dünyayı saran koronavirüsün bir an önce bitmesini temenni ediyorum." dedi.

İşçilerden Yaşar Durmaz da karantina sürelerini çok iyi geçirdiklerini belirterek, "Karantinada bol bol kitap okuduk. Zamanımızı böyle geçirdik. Devletimize imkanlarını bize sunduğu için teşekkür ederiz" diye konuştu.

İnşaat işçisi Adem Yılmaz da günlük olarak sağlık kontrollerinin yapıldığını ve durumlarının çok iyi olduğunu kaydederek, "Bağdat'tan geldik, herhangi bir sıkıntımız yok. Sağlıklı durumdayız ve ailelerimize kavuşacağız. Karantina da günlük olarak ateş ölçümü, sağlık kontrollerimiz yapıldı. Yemeğimiz verildi, devletimize teşekkür ederiz" ifadelerini kullandı.

- Eskişehir