Eskişehir'de karantina süreleri dolanlar yurttan ayrılıyor -1 - Son Dakika
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Eskişehir'de karantina süreleri dolanlar yurttan ayrılıyor -1

6 saat önce

Eskişehir'de karantina süreleri dolanlar yurttan ayrılıyorESKİŞEHİR Kredi ve Yurtlar Kurumu Gündüzalp Öğrenci Yurdu'nda 14 günlük karantina sürelerini dolduran 254 kişiden koronavirüs test sonuçları negatif çıkan umre yolcuları, yurttan ayrılmaya başladı.

Eskişehir'de karantina süreleri dolanlar yurttan ayrılıyor

ESKİŞEHİR Kredi ve Yurtlar Kurumu Gündüzalp Öğrenci Yurdu'nda 14 günlük karantina sürelerini dolduran 254 kişiden koronavirüs test sonuçları negatif çıkan umre yolcuları, yurttan ayrılmaya başladı.

Suudi Arabistan'dan uçakla gelen aralarında umre yolcu ve Türk işçilerinin de bulunduğu 254 yolcu, 2 hafta önce Eskişehir Hasan Polatkan Havalimanı'na indikten sonra Sağlık Bakanlığı'nı koronavirüs tedbirleri kapsamında otobüslerle Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu'na bağlı Çamlıca Mahallesi'nde bulunan Gündüzalp Öğrenci Yurduna yerleştirildi. 14 gündür yurtta kalan 254 kişiden koronavirüs testler negatif çıkanlar bugün yurttan ayrılmaya başladı. Sabah saatlerinden itibaren Eskişehir Valiliği ile Sağlık Bakanlığı koordinasyonunda yapılan işlemlerin ardından umre yolcuları çıkış yaparak yakınlarıyla buluştu. Karantina yurdundan ayrılan Aziz Turhan, 14 gün süresinde çok iyi bakıldıklarını ifade ederek, 'Devletimize çok teşekkürler, sağ salim, evimize gidiyoruz. Hiçbir şeyimiz yok. 14 günü burada tamamladık, şimdi 14 günde evde kalacağız. 14 gün çok güzel geçtik, çok güzel baktılar bize. Her şeyimiz ayağımıza geldi. Hiç canımız sıkılmadı' dedi.

Umre yolcuları öncelikle kendi imkanlarıyla yola çıkarken, umre ve hac organizasyonu yapan şirketlerin organize ettiği otobüslerle de test sonuçları negatif çıkanlar Bilecik ve Bursa'nın yanı sıra Malatya, Sivas, Şanlıurfa, Adana, Mersin ile İstanbul'a gönderilecek. Maddi imkanı olmayanlar ise Eskişehir Valiliği tarafından getirilen otobüslerle yaşadıkları şehirlere ve evlerine gönderilecek.

TESTLERİ POZTİFİ ÇIKANLAR TEDAVİYE

Gündüzalp Öğrenci Yurdu'nda kalan umre yolcularından koronavirüs testi pozitif çıkanlar ise Eskişehir Şehir Hastanesi'nde tedavi altına alındı. Karantina boyunca Eskişehir Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin yanı sıra yurtta UMKE ve AFAD ekipleri hazır bekletildi.

Eskişehir'de karantina süreleri dolanlar yurttan ayrılıyor -1

Karantina, Eskişehir, Umre, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 31.03.2020 02:00 Kaynak: DHA

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