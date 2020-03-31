Eskişehir?de karantina süreleri dolanlar yurttan ayrılıyor - Son Dakika

Gündüzalp Öğrenci Yurdu'nda kalan umre yolcularından koronavirüs testi pozitif çıkanlar ise Eskişehir Şehir Hastanesi 'nde tedavi altına alındı. Karantina boyunca Eskişehir Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin yanı sıra yurtta UMKE ve AFAD ekipleri hazır bekletildi.

ESKİŞEHİR Kredi ve Yurtlar Kurumu Gündüzalp Öğrenci Yurdu'nda 14 günlük karantina sürelerini dolduran 254 kişiden koronavirüs test sonuçları negatif çıkan umre yolcuları, yurttan ayrılmaya başladı.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: DHA

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