Eskişehir'de karbonmonoksit zehirlenmesi: 1 ölü - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Eskişehir'de karbonmonoksit zehirlenmesi: 1 ölü - Son Dakika

Eskişehir'de karbonmonoksit zehirlenmesi: 1 ölü

6 saat önce

Eskişehir'de bir ikamette elektrikli sobanın devrilmesi sonucu çıkan yangında 1 kişi, karbonmonoksit zehirlenmesi nedeniyle hayatını kaybetti.

Eskişehir'de karbonmonoksit zehirlenmesi: 1 ölü, System.String[]

Eskişehir'de bir ikamette elektrikli sobanın devrilmesi sonucu çıkan yangında 1 kişi, karbonmonoksit zehirlenmesi nedeniyle hayatını kaybetti.


Olay Çamlıca Mahallesi Kaderler Sokak'ta yaşandı. Alınan bilgilere evinde tek başına yaşayan 84 yaşındaki emekli öğretmen Mehmet Yurdakul, iddialara göre evinde uyuduğu sırada açtığı elektrikli ısıtıcının yatağın üstüne devrilmesi sonucu yangın çıktı. Meydana gelen yangında ortaya çıkan karbonmonoksit gazından etkilenen Yurdakul, uykusunda yaşamını yitirdi.


Olayın ardından kendisinden haber alamayan komşuları Yurdakul'un evine kontrol amaçlı gitti. Çevreye yayılan dumanı fark eden komşuları durumu polis ve 112 Acil Sağlık ekiplerine bildirdi. Daha sonra olay yerine gelen sağlık ekipleri, kapının açmasıyla 84 yaşındaki Yurdakul'un hayatını kaybettiğini belirledi. Emekli öğretmen Mehmet Yurdakul'un cansız bedeni otopsi için Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi morguna götürüldü.


Öte yandan polis ekipleri, olayla ilgili soruşturma başlattı. - ESKİŞEHİR

Eskişehir, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.01.2020 01:50 Kaynak: İHA
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