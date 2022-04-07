Eskişehir'de karbonmonoksitten zehirlenen 9 kişi tedavi edildi - Son Dakika
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Eskişehir'de karbonmonoksitten zehirlenen 9 kişi tedavi edildi

07.04.2022 15:32
Eskişehir'de karbonmonoksitten zehirlenen 9 kişi tedavi edildi

Eskişehir'de, konakladıkları çadırda sobadan sızan karbonmonoksitten zehirlenen aynı aileden 9 kişi, hastanede tedavi edildi.

Eskişehir'de, konakladıkları çadırda sobadan sızan karbonmonoksitten zehirlenen aynı aileden 9 kişi, hastanede tedavi edildi.

Tepebaşı ilçesi Hasanbey Mahallesi'nde mevsimlik işçi çadırlarında kalan Hülya Ö. (36) ile çocukları Nurperi (8), Yusuf (15), Gülseren (10), Hazal (9), Bahar (17), Resul (4), Birgül (12) ve Songül Ö. (14) rahatsızlandı.

Yakınlarının durumu bildirmesi üzerine, olay yerine 112 Acil Servis ekipleri yönlendirildi.

Sobadan sızan karbonmonoksitten zehirlendikleri belirlenen anne ile çocukları, Eskişehir Şehir Hastanesine kaldırıldı.

Bu kişiler, tedavilerinin ardından taburcu edildi.

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Eskişehir, Tepebaşı, işçi, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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