Eskişehir'de kardeşinin bıçakladığı kadın hastanedeki yaşam mücadelesini kaybetti - Son Dakika

Eskişehir'de erkek kardeşi tarafından bıçakla yaralanan kadın, tedavi gördüğü hastanedeki müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Dede Mahallesi Nebiler Sokak'taki bir evde dün çıkan bıçaklı kavgada kardeşi Emrah T. (19) tarafından vücudunun çeşitli yerlerinden bıçakla yaralanan Hasret Y. (32), kaldırıldığı Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesindeki yaşam mücadelesini kaybetti.

Kavganın ardından olay yeri yakınlarında polis ekiplerince yaralı bulunan zanlı Emrah T'nin ise Eskişehir Şehir Hastanesindeki tedavisinin sürdüğü öğrenildi.