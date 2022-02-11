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Eskişehir'de karısı ve kızı ile bir genci bıçakla yaralayan zanlı adliyeye sevk edildi - Son Dakika

Eskişehir'de karısı ve kızı ile bir genci bıçakla yaralayan zanlı adliyeye sevk edildi

11.02.2022 15:40
Eskişehir'de karısı ve kızı ile bir genci bıçakla yaralayan zanlı adliyeye sevk edildi

Eskişehir'de karısı ve kızı ile kendisine müdahale eden bir genci bıçakla yaralayan ve arbede sırasında yaralanan Afganistan uyruklu zanlı tedavisinin ardından adliyeye sevk edildi.

Eskişehir'de karısı ve kızı ile kendisine müdahale eden bir genci bıçakla yaralayan ve arbede sırasında yaralanan Afganistan uyruklu zanlı tedavisinin ardından adliyeye sevk edildi.

Emek Mahallesi Ertaş Caddesi'nde 5 Şubat akşamı eşi Shanaz N. (47) ve kızı Nasimgül A. (32) ile kendisine müdahalede bulunan Hüseyin Ş'yi bıçakla yaralayan ve Tolgahan Daşkıran tarafından da çıkan arbedede bıçakla yaralanan şüpheli Abdulkadir A'nın Eskişehir Şehir Hastanesindeki tedavisi tamamlandı.

Şüpheli, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Gasp ve Cinayet Büro Amirliği ekiplerince gözaltına alındı.

Duyma engeli nedeniyle işaret dili uzmanı eşliğinde ifadesi alınan Abdulkadir A, emniyetteki işlemlerinin ardından "eşini ve kızını bıçakla kasten yaralama" suçlamasıyla Eskişehir Adliyesi'ne sevk edildi.

Öte yandan Abdulkadir A'nın sokak ortasında karnından ve kolundan bıçakla yaraladığı eşi Shanaz N (47) de hastanedeki tedavisi tamamlanarak taburcu edildi.

Emek Mahallesi Ertaş Caddesi'nde 5 Şubat akşamı Afganistan uyruklu Abdulkadir A, eşi Shanaz N. ve kızı Nasimgül A'yı bıçakla yaralamıştı. Tolgahan Daşkıran ve arkadaşı Hüseyin Ş'nin müdahalede bulunması üzerine çıkan arbedede Abdulkadir A, Hüseyin Ş'yi, Tolgahan Daşkıran da Abdulkadir A'yı bıçakla yaralamıştı. Gözaltına alınan ve çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanan Daşkıran, daha sonra avukatının itirazı üzerine serbest bırakılmıştı.

Eskişehir'de karısı ve kızı ile bir genci bıçakla yaralayan zanlı adliyeye sevk edildi

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Afganistan, Eskişehir, Arbede, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Eskişehir'de karısı ve kızı ile bir genci bıçakla yaralayan zanlı adliyeye sevk edildi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Eskişehir'de karısı ve kızı ile bir genci bıçakla yaralayan zanlı adliyeye sevk edildi - Son Dakika
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