Merkez Odunpazarı ilçesine bağlı Sarısungur Mahallesi'nde Güllü Sülük (40) ile eşi Ramazan Sülük (43) arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Ramazan Sülük, tartışma sırasında yanındaki ruhsatsız tabancayla eşini öldürdükten sonra aynı silahla intihar etti.

Kaynak: AA

Karahisar, Eskişehir, Güllü, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Eskişehir'de karısını öldüren kişi intihar etti - Son Dakika

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