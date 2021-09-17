Eskişehir'de katı atık tesisinde çöp kutusu patladı: 3 yaralı - Son Dakika

ESKİŞEHİR'de, katı atık dönüşüm ve enerji üretim tesisinin tuvaletindeki çöp kutusunda henüz belirlenemeyen nedenle meydana gelen patlamada, 3 işçi yaralandı.

Büyükşehir Belediyesi'nin Seyitgazi ilçesi yolu üzerindeki katı atık dönüşüm ve enerji üretim tesisinde, saat 05.30 sıralarında patlama oldu. Tesis tuvaletinin çöp kutusundaki patlamada işçiler Savaş Ç., Ümmet H. ve Necip Ö. yaralandı. Diğer işçilerin ihbarı üzerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan 3 yaralı, ambulansla Eskişehir Şehir Hastanesi'nin yanık tedavi merkezine götürüldü. Yüz, el ve bileklerinde yanıklar oluştuğu belirlenen yaralılardan 1'i taburcu edildi, diğer 2'sinin tedavisi ise sürüyor.

'NEDENİ METAN GAZI DEĞİL'Eskişehir Büyükşehir Belediyesi, patlamanın tesis tuvaletindeki çöp kutusunda meydana geldiğini açıkladı. Patlamanın metan gazından kaynaklanmadığı belirtilen açıklamada, "Seyitgazi Yolu üzerinde bulunan katı atık dönüşüm ve enerji üretim tesisimizin tuvaletler bölümünde çöp kutusu içerisinde meydana gelen ve nedeni henüz tespit edilemeyen patlamada 3 işçimiz yaralanmıştır. Yaşanan patlamanın nedeninin metan gazı olduğuna yönelik haberler doğruyu yansıtmamaktadır. Patlamanın nedeni araştırılmakta olup, belirlendiğinde kamuoyuna açıklanacaktır" denildi.

Soruşturma sürüyor.