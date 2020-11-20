Eskişehir'de kavga eden abla ve erkek kardeşi bıçakla yaralandı - Son Dakika

Eskişehir'de kavga eden abla ve erkek kardeşi bıçakla yaralandı.

Dede Mahallesi Nebiler Sokak'taki bir evde yaşayan Hasret Y. (32) ile kardeşi Emrah T. (19) arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine, psikolojik sorunları olduğu iddia edilen Emrah T. bıçakla ablasını vücudunun çeşitli yerlerinden yaralayarak kaçtı.

İhbar üzerine olay yerine gelen polis, şüpheliyi 150 metre uzakta bacağından bıçakla yaralanmış halde buldu.

Ağır yaralanan Hasret Y, 112 Acil Servis sağlık ekiplerince Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesine Emrah T. ise Eskişehir Şehir Hastanesine kaldırıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Gasp ve Cinayet Büro Amirliği ekipleri, olayla ilgili çalışma başlattı.