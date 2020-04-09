Eskişehir'de kavga edenlere sosyal mesafe kuralını ihlalden para cezası verildi - Son Dakika

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Eskişehir'de kavga edenlere sosyal mesafe kuralını ihlalden para cezası verildi
6 saat önce
Eskişehir'in Sivrihisar ilçesinde kavga eden 3 kişiye, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele önlemleri kapsamında sosyal mesafe kuralına uymadıkları gerekçesiyle idari para cezası uygulandı.
Eskişehir'in Sivrihisar ilçesinde kavga eden 3 kişiye, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele önlemleri kapsamında sosyal mesafe kuralına uymadıkları gerekçesiyle idari para cezası uygulandı.
İlçede yaşalan 3 kişi henüz bilinmeyen nedenden tartışmaya başladı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine birbirine darbeden 3 kişi, çevredeki vatandaşlar tarafından uzaklaştırıldı.
Daha sonra polis tarafından yakalanan ve haklarında işlem başlatılan 3 kişiye, Sivrihisar Kaymakamı Alparslan Kılıç tarafından Kovid-19 salgınıyla mücadele tedbirleri kapsamında Hıfzıssıhha Kanunu'nun 282. maddesi gereğince sosyal mesafe kuralını ihlalden 3 bin 150'şer lira idari para cezası uygulandı.
Haber Yayın Tarihi: 09.04.2020 05:32 Kaynak: AA
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