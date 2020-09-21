Eskişehir'de kavgada 3 kişi bıçakla yaralandı - Son Dakika

Eskişehir'de iki grup arasında çıkan bıçaklı kavgada 3 kişi yaralandı.

Odunpazarı ilçesi 71 Evler Mahallesi Alpnur Sokağı'nda iki grup arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın büyüyüp kavgaya dönüşmesi sonucu bıçakla 2'si ağır, 3 kişi yaralandı. Yaralılar, Eskişehir Şehir ile Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi hastanelerinde tedavi altına alındı.

Olayla ilgili çalışma başlatan İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Gasp ve Cinayet Büro Amirliği ekipleri, 5 şüpheliyi yakaladı.

Gözaltına alınan zanlıların emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.