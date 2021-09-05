Eskişehir'de kavgada bıçaklanan iki kişiden biri yaşamını yitirdi - Son Dakika

Eskişehir'de iki grup arasında çıkan bıçaklı kavgada bir kişi öldü, bir kişi ağır yaralandı.

İddiaya göre, Emek Mahallesi Balsu Caddesi'ndeki boş arazide iki grup arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine H.D, bıçakla Mehmet E. ve B.E'yi yaralayıp kaçtı.

Ağır yaralanan iki kişi, 112 Acil Servis ekiplerince Eskişehir Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralılardan Mehmet E, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Şüpheli H.D, Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Gasp ve Cinayet Büro Amirliği ekiplerince saklandığı evde yakalandı.

Zanlı, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.