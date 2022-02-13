Eskişehir'de kavgada silahla yaralanan kahvehaneci hastanede öldü - Son Dakika

Eskişehir'de kavgada silahla vurulan kişi hayatını kaybetti.
Gökmeydan Mahallesi Canay Sokak'ta kahvehane işleten Ali Bahri Gürcan (51) ile iş yerine gelen şüpheli arasında tartışma çıktı.
Tartışmanın büyüyerek kavgaya dönüşmesi üzerine zanlı, yanında bulunan tabancayla Gürcan'a ateş edip olay yerinden kaçtı.
Ağır yaralanan Ali Bahri Gürcan, 112 Acil Servis ekiplerince kaldırıldığı Eskişehir Şehir Hastanesi'nde müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Olayla ilgili çalışma başlatan İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Gasp ve Cinayet Büro Amirliği ekipleri, katil zanlısı Hüseyin Ö'yü yakaladı.
Gözaltına alınan şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.
Kaynak: AA
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