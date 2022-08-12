Eskişehir'de polisin merdivenden düşerek yaralanmasına neden olan şüpheli tutuklandı - Son Dakika
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Eskişehir'de polisin merdivenden düşerek yaralanmasına neden olan şüpheli tutuklandı

12.08.2022 10:43
Eskişehir'de polisin merdivenden düşerek yaralanmasına neden olan şüpheli tutuklandı

Eskişehir'de kavgaya müdahale eden polis memuruna mukavemette bulunarak yaralanmasına yol açtıkları iddiasıyla gözaltına alınan 4 şüpheliden biri tutuklandı.

Eskişehir'de kavgaya müdahale eden polis memuruna mukavemette bulunarak yaralanmasına yol açtıkları iddiasıyla gözaltına alınan 4 şüpheliden biri tutuklandı.

Tepebaşı ilçesi Hoşnudiye Mahallesi Vural Sokak'tan gelen silahlı kavga ihbarı üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi.

M.Ç, F.P, Ü.A. ve N.Ç'nin karıştığı kavgaya müdahale eden polis memurlarından biri, şüphelilerin mukavemeti sonucu merdivenden düştü.

Yaralanan polis, olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekibinin müdahalesinin ardından Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Sağlık, Uygulama ve Araştırma Hastanesinde tedavi altına alındı.

Gözaltına alınan şüphelilerden F.P, işlemlerin ardından sevk edildiği hakimlikçe tutuklandı, diğer 3 şüpheli ise serbest bırakıldı.

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Kaynak: AA

Eskişehir, Tepebaşı, kavga, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Eskişehir'de polisin merdivenden düşerek yaralanmasına neden olan şüpheli tutuklandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Eskişehir'de polisin merdivenden düşerek yaralanmasına neden olan şüpheli tutuklandı - Son Dakika
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