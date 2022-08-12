M.Ç, F.P, Ü.A. ve N.Ç'nin karıştığı kavgaya müdahale eden polis memurlarından biri, şüphelilerin mukavemeti sonucu merdivenden düştü.

Eskişehir 'de kavgaya müdahale eden polis memuruna mukavemette bulunarak yaralanmasına yol açtıkları iddiasıyla gözaltına alınan 4 şüpheliden biri tutuklandı.

Kaynak: AA

Eskişehir, Tepebaşı, kavga, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Eskişehir'de polisin merdivenden düşerek yaralanmasına neden olan şüpheli tutuklandı - Son Dakika

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