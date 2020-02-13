Eskişehir'de kavgayı ayırmaya çalışan kişiyi kazara öldüren gişe görevlisi yargılanıyor - Son Dakika

Eskişehir'de, otogarda çıkan kavgayı ayırmaya çalışan kişiyi kazara bıçaklayarak ölümüne neden olduğu gerekçesiyle tutuklanan gişe görevlisinin yargılanmasına başlandı.

1. Ağır Ceza Mahkemesindeki davanın ilk duruşmasına, tutuklu sanık Ahmet Ö. ve olayda ölen Vahit Ayrım'ın yakınları ile tarafların avukatları katıldı.

Savunmasını yapan sanık, "Babam gibi severdim Vahit amcayı. Yarım saat önce sohbet ediyorduk. Üzgünüm." dedi.

Olayı anlatan Ahmet Ö, çalıştığı seyahat firmasının bankosuna gelen iki gencin, internetten kredi kartıyla aldıkları otobüs biletinin iadesini nakit olarak talep ettiğini söyledi.

Kendisinin, iadeyi nakit yapamayacağını belirttiğini dile getiren sanık, şöyle konuştu:

"Benden belge istediler. Ben de 'Zaten bilet almışsınız, mesaj da duruyor, yeterli.' dedim. Israr ettiler. Ukalalık yapmaya başladılar. Telefonla bir yerleri aramaya kalktılar. Uzaktan giderken seslerini duyuyordum. Hala duruyorlardı. 'Ne bakıyorsunuz, gidin' dedim. Uzun boylu olan sırtından çantasını attı ve bana doğru koştu. Ben de o an panik ve korkuyla veznedeki bıçağı aldım. Kimseyi yaralamak ya da öldürme kastım yoktu. Yaklaşmasınlar diye savurdum ama olayı ayırmak isteyen maktule geldi. Farkında değildim, beni çağırdılar ve 'Vahit amca yaralanmış' dediler. Şoka girdim."

Mahkeme heyeti, sanığın tutukluluk halinin devamına karar vererek dosyadaki eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı erteledi.

Eskişehir Şehirlerarası Otobüs Terminali'nde, 18 Kasım 2019'da üniversite öğrencileri Özgür D. ve Yılmaz A. ile bir seyahat firmasının görevlisi Ahmet Ö. arasındaki tartışmayı ayırmak isteyen Vahit Ayrım, bıçakla yaralanmıştı.

Gişe görevlisi olan Ayrım, kaldırıldığı Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinde yaşamını yitirmiş, otogar polisi tarafından gözaltına alınan Ahmet Ö. ise tutuklanmıştı.