Eskişehir'de kaybolan, 10 yaşındaki otizmli Yusuf aranıyor - Son Dakika

Eskişehir'de kaybolan, 10 yaşındaki otizmli Yusuf aranıyor

ESKİŞEHİR'de, evinden çıktıktan sonra ortadan kaybolan, Irak uyruklu otizmli Yusuf Gurubi (10), ailesinin kayıp başvurusu üzerine polis ekiplerince aranmaya başlandı.

ESKİŞEHİR'de, evinden çıktıktan sonra ortadan kaybolan, Irak uyruklu otizmli Yusuf Gurubi (10), ailesinin kayıp başvurusu üzerine polis ekiplerince aranmaya başlandı. Konuşma güçlüğü çektiği belirtilen Yusuf için Ankara'dan gelen 'kurbağa adamlar' da son görüldüğü yer olarak belirtilen sulama kanalına girerek, su altında çalışma başlattı.

Tepebaşı ilçesine bağlı Şirintepe Mahallesi'nde oturan Irak uyruklu çiftin otizmli çocukları Yusuf Gurubi, dün saat 17.00 sıralarında evden çıktı. Uzun süre eve gelmeyen ve çevrede yapılan tüm aramalara rağmen bulanamayan Yusuf için ailesi, Eskişehir Emniyet Müdürlüğü'ne kayıp başvurusunda bulundu. Polis ekipleri, küçük çocuğun bulunması için çalışma başlattı. Yusuf'un gece saatlerinde İsmet İnönü-2 Caddesi'nde, bugün ise Uluönder Mahallesi'ndeki Göletli Park civarında görüldüğü tespit edildi.

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'KURBAĞA ADAMLAR' SULAMA KANALINDA ARIYOR

İl Emniyet Müdürlüğü'nün talebi üzerine gelen Ankara Emniyet Müdürlüğü Su Altı Grup Amirliği'nde görevli 'kurbağa adamlar' Yusuf'un son görüldüğü yer olarak belirtilen sulama kanalında arama çalışması başlattı. Eskişehir- Bursa çevre yoluna paralel olan DSİ sulama kanalına giren 'kurbağa adamlar', yaklaşık 1,5 derinliğindeki suda Yusuf'tan iz arıyor.

SOSYAL MEDYADAN DA DUYURULDU

Iraklı ailenin Türk komşuları tarafından kayıp olduğu sosyal medyadan da duyurulan Yusuf için çok sayıda paylaşım yapıldı. Fotoğrafı ve bilgilerinin yer aldığı kayıp ilanında, otizmli ve konuşma güçlüğü çektiği belirtilen Yusuf için 'Eskişehir-Şirintepe Mahallesi'nde saat 4-5 arasında kaybolmuştur. Adı Yusuf fakat otizmli olduğu için konuşamıyor. Üzerinde mavi tişört, gri pantolon var ve ayakkabısız. Kısa saçlı' paylaşımı yapıldı.


Eskişehir, Irak, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 01.07.2020 15:46 Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Eskişehir'de kaybolan, 10 yaşındaki otizmli Yusuf aranıyor - Son Dakika

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