Eskişehir'de kaybolan, 10 yaşındaki otizmli Yusuf aranıyor - Son Dakika

Eskişehir'de kaybolan, 10 yaşındaki otizmli Yusuf aranıyor

Eskişehir'de kaybolan, 10 yaşındaki otizmli Yusuf aranıyor (3)ARAMALAR KANALDA DEVAM EDİYOREskişehir'de, Irak uyruklu Esra ve Muhammed Gurubi çiftinin 3 çocuğundan biri olan otizmli Yusuf'u arama çalışmaları devam ediyor.

Eskişehir'de kaybolan, 10 yaşındaki otizmli Yusuf aranıyor (3)

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ARAMALAR KANALDA DEVAM EDİYOR

Eskişehir'de, Irak uyruklu Esra ve Muhammed Gurubi çiftinin 3 çocuğundan biri olan otizmli Yusuf'u arama çalışmaları devam ediyor. İl Emniyet Müdürlüğü kentte seferberlik ilan ederken, tüm ekipler havadan ve karadan küçük Yusuf'u arıyor. Çevre yoluna paralel olan sulama kanalına düşmüş olabileceği ihtimali üzerine Ankara'dan gelen kurbağa adamların yanı sıra Bursa'dan gelen iz takip köpeğiyle ekipler de son görüldüğü noktalarda aramalara destek veriyor. BENTLERDEKİ ÇÖPLER TEMİZLENDİ

Tepebaşı ilçesine bağlı Yeşiltepe Mahallesi'nden geçen DSİ'nin sulama kanalında aramalara AKUT ekiplerinin yanı sıra, Dorlion Arama Kurtarma (DAK), Jandarma ve AFAD ekipleri de katıldı. Sulama kanalına atılan çöpler nedeniyle tıkanan bentlerde iş makineleriyle temizlik çalışması yapılırken, arama çalışmaları bu bölgede yoğunlaştırıldı. Eskişehir Emniyet Müdürü Engin Dinç, Yeşiltepe Mahallesi'nde küçük Yusuf'u arama çalışmalarını yerinde inceleyerek bilgi aldı.

Öte yandan İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri Yusuf'un kaybolduğu mahalle ve çevresinde aramalarını sürdürüyor. Son görüldüğü noktalarda ise havadan drone ile arama yapıldı. Aramaların gece boyunda özellikle DSİ sulama kanalında devam edeceği bildirildi.

Emniyet Müdürlüğü, Yeşiltepe, Eskişehir, Irak, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 01.07.2020 22:25 Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Eskişehir'de kaybolan, 10 yaşındaki otizmli Yusuf aranıyor - Son Dakika

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