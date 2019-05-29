Eskişehir'de kaybolan 14 yaşındaki kız bulundu

Eskişehir'de pazartesi günü kaybolan 14 yaşındaki Nisa Örs, polis tarafından bulunarak ailesine teslim edildi.

Eskişehir'de pazartesi günü kaybolan 14 yaşındaki Nisa Örs, polis tarafından bulunarak ailesine teslim edildi.

Alınan bilgiye göre, 27 Mayıs Pazartesi günü saat 07.00'de okula gitmek üzere ayrıldığı evine dönmeyen Nisa Örs, ailesi ve polis tarafından aranmaya başladı.

Nisa Örs, bugün İstiklal Mahallesi Porsuk Bulvarı'ndan Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şubesi ve Asayiş Şubesi ekipleri tarafından bulundu.

Polis, Örs'ü ailesine teslim etti.

Haber Yayın Tarihi : Kaynak: AA

Eski eşini, polisin ve oğlunun önünde tekme tokat dövdü

Polis ekiplerinden yayaya öncelik vermeyen sürücüye "empati" cezası

Ünlü model Kylie Jenner, turuncu elbisesinin fiyatıyla dudak uçuklattı

Polisin dur ihtarına uymayan şüpheliler ortalığı birbirine kattı