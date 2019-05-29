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Eskişehir'de kaybolan 14 yaşındaki kız bulundu

34 dakika önce

Eskişehir'de pazartesi günü kaybolan 14 yaşındaki Nisa Örs, polis tarafından bulunarak ailesine teslim edildi.

Eskişehir'de kaybolan 14 yaşındaki kız bulundu, System.String[]
Eskişehir'de pazartesi günü kaybolan 14 yaşındaki Nisa Örs, polis tarafından bulunarak ailesine teslim edildi.
Alınan bilgiye göre, 27 Mayıs Pazartesi günü saat 07.00'de okula gitmek üzere ayrıldığı evine dönmeyen Nisa Örs, ailesi ve polis tarafından aranmaya başladı.
Nisa Örs, bugün İstiklal Mahallesi Porsuk Bulvarı'ndan Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şubesi ve Asayiş Şubesi ekipleri tarafından bulundu.
Polis, Örs'ü ailesine teslim etti.
Haber Yayın Tarihi : 29.05.2019 06:03 Kaynak: AA
Polis, Eskişehir, Güncel
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