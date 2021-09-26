Eskişehir'de kaybolan 85 yaşındaki kişi bulundu - Son Dakika

Bunun üzerine bölgeye giden İl Afet ve Acil Durum ( AFAD ) Müdürlüğü, AKUT Arama Kurtarma Derneği, Büyük Ayı Arama Kurtarma, İHH ve jandarma ekipleri arama çalışması başlattı.

Eskişehir 'de kaybolan 85 yaşındaki kişi, arama ve kurtarma ekiplerince yaralı bulundu.

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Lise öğrencileri tarafından mezarlıkta bulunan bebekle ilgili ifadeler ortaya çıktı: Bebekten kurtulmak için annemle bu planı yaptık