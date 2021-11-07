Eskişehir'de kaybolan Iraklı genç kız için kadınlar basın açıklaması yaptı - Son Dakika

Eskişehir'de Irak uyruklu genç kızın kaybolmasına ilişkin Eskişehir Demokratik Kadın Platformu üyeleri basın açıklaması yaptı.

Platform sözcüsü Sinem Çelebi, İsmet İnönü Caddesi'ndeki bir alışveriş merkezinin önünde toplanan grup adına yaptığı açıklamada, Irak uyruklu Sally Ali Challab Al-Abbood için bir araya geldiklerini belirtti.

Çelebi, genç kızın 66 gündür bulunamadığını ifade ederek, olayın aydınlatılmasını talep ettiklerini anlattı.

Sally'nin 19 yaşındaki kız kardeşi Tabarek Ali Challab Al-Abbood ise şüphelilerin bir an önce yargılanması gerektiğini kaydetti.

Eskişehir'de 2 Eylül'den bu yana haber alınamayan Irak uyruklu Sally Ali Challab Al-Abbood'un kaybolmasına ilişkin başlatılan soruşturma kapsamında Amjed M.M, Kırklareli'de, ona yardım ve yataklık ettikleri öne sürülen kardeşi Asaad M.M. ve arkadaşı Ammeer M.M. ise Kocaeli'nin Gebze ilçesinde saklandıklarını evlerde yakalanmış, 3 zanlı tutuklanmıştı. Genç kızın, evine girerken kaydedilmiş görüntüleri bulunan Amjed M.M'nin, bir hırdavatçıdan önce balta satın aldığı, bir süre sonra baltayı testereyle değiştirmek için işletmeye geri döndüğü ve gece saatlerinde birçok kez kıyafet değiştirerek farklı çöp kutularına poşetler attığı güvenlik kamerası kayıtlarından tespit edilmişti.