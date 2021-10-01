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Eskişehir'de kaybolan Iraklı genç kızın ailesinden açıklama - Son Dakika

Eskişehir'de kaybolan Iraklı genç kızın ailesinden açıklama

01.10.2021 10:52
Eskişehir'de kaybolan Iraklı genç kızın ailesinden açıklama, System.String[]

Eskişehir'de öldürüldüğü değerlendirilen Irak uyruklu genç kızın kaybolmasına ilişkin soruşturma kapsamında, polisin çalışmaları sürüyor.

Eskişehir'de öldürüldüğü değerlendirilen Irak uyruklu genç kızın kaybolmasına ilişkin soruşturma kapsamında, polisin çalışmaları sürüyor.

Sally Ali Challab Al-Abbood'un (19), 2 Eylül'de kaybolmasının ardından İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Gasp ve Cinayet Büro Amirliğince oluşturulan özel ekip çalışmalarına devam ediyor.

Cinayet şüphesiyle sürdürülen ve 3 kişinin tutuklandığı soruşturma kapsamında ekipler, genç kızın öldürülerek cesedinin çöplüğe atıldığı ihtimali üzerine durarak soruşturmayı yürütüyor.

Irak uyruklu Sally Ali Challab Al-Abbood'un ailesi gazetecilere yaptığı açıklamada, kızlarının bir parçasının bile olsa bulunmasını istedi.

Baba Ali Challab Al-Abbood, kızı Sally için bir mezar yaptırmak istediklerini belirterek, "Kızımın parmağı bile olsa bulunmasını istiyoruz. Ona bir mezar yaptırmak, başında dua etmek istiyoruz. O yüzden bir parça, sadece bir parça bile bizim için yeterli." dedi.

Baba Ali Challab Al-Abbood, polis ekiplerine kısa sürede katil zanlısını yakaladığı için teşekkür ederken, Sally'nin bulunacak bir parçasına bile razı olduğunu söyledi.

Gözyaşlarına hakim olamayan Ali Challab Al-Abbood, "Öncelikle polise teşekkür etmek istiyorum. Çünkü güvenlik kuvvetleri katili çok çabuk buldular ve tutukladılar ama onlardan ricamız, Sally'nin parmağı bile olsa bulmalarını istiyoruz. Ona bir mezar yapmak istiyoruz. O yüzden bir parça, sadece bir parça bile bizim için yeterli. En ufacık bir şey dahi olsa bulunmasını istiyoruz. Allah kızıma rahmet eylesin. İnşallah adalet yerini bulur ve Mohammed cezaevinde yatar. Biz Allah'ın adaletine ve Türk devletinin adaletine çok güveniyoruz." diye konuştu.

Kızı Sally'nin fotoğrafına bakarak gözyaşı döken anne Leyla Naim de soruşturma kapsamında tüm delillerin tutuklanan Mohammed'i gösterdiğini kaydetti.

Sally'nin 19 yaşındaki kız kardeşi Tabarek de ablasının bir mezarı hak ettiğini ifade etti.

İnsanın öldükten sonra bir mezarı olması gerektiğini anlatan Tabarek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Biz Sally'nin kısa zamanda bulunmasını istiyoruz. Polisler ve diğer ekipler çalışıyor ama sonuç görmek istiyoruz. Daha yoğun bir çalışma yapılmasını istiyoruz. Bu bizim polisten ve yetkililerden ricamız sabrımız, gücümüz tükendi. Sally'i bulmak istiyoruz. İnsanın öldükten sonra bir mezarı olması hakkı. Neden kardeşimin bir mezarı olmasın? Bu onun hakkı."

Olay

Eskişehir'de 2 Eylül'den bu yana haber alınamayan Irak uyruklu Sally Ali Challab Al-Abbood'un kaybolmasına ilişkin başlatılan soruşturma kapsamında Amjed M.M. Kırklareli'nde, ona yardım ve yataklık ettikleri öne sürülen kardeşi Asaad M.M. ve arkadaşı Ammeer M.M. ise Kocaeli'nin Gebze ilçesinde saklandıklarını evlerde yakalanmış, 3 zanlı tutuklanmıştı.

Genç kızın, evine girerken kaydedilmiş görüntüleri bulunan Amjed M.M'nin, bir hırdavatçıdan önce balta satın aldığı, bir süre sonra baltayı testereyle değiştirmek için işletmeye geri döndüğü ve gece saatlerinde birçok kez kıyafet değiştirerek farklı çöp kutularına poşetler attığı güvenlik kamerası kayıtlarından tespit edilmişti.

Eskişehir'de kaybolan Iraklı genç kızın ailesinden açıklama
Eskişehir'de kaybolan Iraklı genç kızın ailesinden açıklama
Eskişehir'de kaybolan Iraklı genç kızın ailesinden açıklama
Eskişehir'de kaybolan Iraklı genç kızın ailesinden açıklama

Emniyet Müdürlüğü, Eskişehir, Eylül, Irak, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Eskişehir'de kaybolan Iraklı genç kızın ailesinden açıklama - Son Dakika


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SON DAKİKA: Eskişehir'de kaybolan Iraklı genç kızın ailesinden açıklama - Son Dakika
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