Eskişehir'in Seyitgazi ilçesinde kaybolan kişinin bulunması için arama ve kurtarma ekiplerince çalışma başlatıldı.
Evinden ava gitmek üzere ayrılan Halil İbrahim D'den (51) haber alamayan yakınları, durumu polis ve jandarma ekiplerine bildirdi.
İhbar üzerine harekete geçen İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Halil İbrahim D'ye ait aracı terk edilmiş halde buldu.
Halil İbrahim D'nin bulunması için jandarma, AFAD, AKUT Arama Kurtarma Derneği, Dorlion Arama Kurtarma, Odunpazarı Belediyesi Arama Kurtarma ekiplerinin yanı sıra AKUT Arama Kurtarma Derneğine ait termal görüş özellikli insansız hava aracı ile yürütülen çalışma sürüyor.
Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › Eskişehir'de kaybolan kişinin bulunması için çalışma başlatıldı - Son Dakika