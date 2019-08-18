Eskişehir'de kaybolan kişinin cesedi tarlada bulundu
1 saat önce
Eskişehir'in Beylikova ilçesinde dünden beri haber alınamayan kişi tarlada ölü bulundu.
Eskişehir Haber Yayın Tarihi: 18.08.2019 12:10 Kaynak: AA
'in Beylikova
ilçesinde dünden beri haber alınamayan kişi tarlada ölü bulundu.
Alınan bilgiye göre, Akköprü Mahallesi'nde dün sabah koyunlarını otlatmak için araziye çıkan 3 çocuk babası Abdullah Öncel (37), eve dönmeyince yakınları arama çalışması başlattı.
Öncel, yakınları tarafından tarlada ölü bulundu. Jandarma
ekiplerince olay yerinde yapılan incelemenin ardından Öncel'in cansız bedeni, otopsi için Eskişehir Osmangazi Üniversitesi
(ESOGÜ) Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı.
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