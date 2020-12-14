ESKİŞEHİR - Kaybolan küçükbaş hayvanları jandarma buldu - Son Dakika

Eskişehir'in Günyüzü ilçesinde kaybolan 65 küçükbaş hayvan, jandarma ekiplerince bulunarak sahibine teslim edildi.

Kavacık Mahallesi'nde hayvancılıkla uğraşan M.Y, İlçe Jandarma Komutanlığına başvurarak, kendisine ait ağıldaki hayvanlarının kaybolduğunu bildirdi. M.Y, tüm aramalarına rağmen bulamadığı hayvanları için yardım istedi.

İlçe Jandarma Komutanlığı Asayiş Timleri yaklaşık 3 saatlik arama sonucunda hayvanları ağıla yaklaşık 10 kilometre uzaklıkta Kuzören Mahallesi Eryiğit Dağı mevkisinde buldu.

Hayvanlarına kavuşan M.Y, ekiplere teşekkür etti.