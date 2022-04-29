Eskişehir'de kayınpederini öldürdüğü iddia edilen şüpheli, hastanede hayatını kaybetti - Son Dakika

Eskişehir'de bir kişinin, tartıştığı kayınpederini bıçakla öldürdüğü, karısı ile 3 yakınını yaraladığı iddia edildi. Arbede sırasında bıçakla yaralanan şüpheli de kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

Mehmet Ali Kızıl, sabah saatlerinde boşanma aşamasındaki eşi Müberra Kızıl'ın babası Necmettin Dindaş'ın Çamlıca Mahallesi Osmanlı Sokak'taki evine geldi.

Bu sırada Mehmet Ali Kızıl'ın, henüz bilinmeyen nedenle aralarında çıkan tartışma sonucu kayınpederi Necmettin Dindaş ve karısı Müberra Kızıl ile eşinin yakınları Hayrettin, Hatice ve Rahime Dindaş'ı bıçakla yaraladığı öne sürüldü. Çıkan arbedede zanlı Mehmet Ali Kızıl da vücudunun çeşitli yerlerinden bıçakla yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Kısa sürede gelen ekipler, Necmettin Dindaş'ın öldüğünü belirledi.

Yaralanan 5 kişi ise 112 Acil Servis ekiplerince Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi ile Yunus Emre Devlet Hastanelerine kaldırıldı.

Şüpheli Mehmet Ali Kızıl, tedavi gördüğü Yunus Emre Devlet Hastanesi'nde müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Diğer 4 yaralının hastanelerde tedavilerine devam ediliyor.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Gasp ve Cinayet Büro Amirliği ekiplerince 2 kişinin öldüğü olayla ilgili çalışma başlatıldı.