Eskişehir'de, kayıp Iraklı Yusuf'un cansız bedenine ulaşıldı (2) - Son Dakika

Eskişehir'de, kayıp Iraklı Yusuf'un cansız bedenine ulaşıldı (2)

BABA, ACI HABERLE BAYILDIEskişehir'de, sulama kanalında cansız bedeni bulunan, Irak uyruklu otizmli Yusuf Gurubi'nin cansız bedeni, savcılık ve polis incelemesinin ardından Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nin morguna kaldırıldı.

BABA, ACI HABERLE BAYILDI

Eskişehir'de, sulama kanalında cansız bedeni bulunan, Irak uyruklu otizmli Yusuf Gurubi'nin cansız bedeni, savcılık ve polis incelemesinin ardından Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nin morguna kaldırıldı. Yapılan ilk incelemede, Yusuf'un boğulduğu tespit edildi. Baba Muhammed Gurubi, oğlunun acı haberini alınca morg kapısında baygınlık geçirdi. Polis, komşular ve morg görevlilerinin yardımıyla içeri alınan acılı baba, güçlükle kendisine getirildi. Muhammed Gurubi, morgda işlemleri süren oğlunun son kez yüzünü görmek istediğini söyledi.

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İÇ SAVAŞTAN KAÇIP, ESKİŞEHİR'E GELMİŞLER

Esra ve Muhammed Gurubi'nin 3 çocuğundan Yusuf Gurubi'nin ailesinin, 5 yıl önce Irak'taki iç savaştan kaçarak Türkiye'ye geldiği ortaya çıktı. Tepebaşı ilçesine bağlı Şirintepe Mahallesi'nde oturan ailenden Esra Gurubi'nin ev kadını olduğu, Muhammed Gurubi'nin ise kuaförde çalıştığı öğrenildi. Gurubi ailesinin komşusu olan ve kayıp ihbarını sosyal medyadan paylaşan Furkan Gündüz, Irak'ın Salahaddin bölgesinde oturan ailenin, iç savaş nedeniyle ülkelerini terk ederek, Eskişehir'e geldiğini söyledi.

'HERKES ARADI AMA BULAMADIK'

Ailenin çok üzgün olduğunu dile getiren Furkan Gündüz, "Aile, yaklaşık 5 yıl önce Irak'ın Salahaddin bölgesinden iç savaştan kaçarak Eskişehir'e gelmiş. Benim de 2 yıldır Şirintepe Mahallesi'nde kapı komşum. Yusuf'un kaybolduğunu öğrendik. Ben sosyal medyadan duyulması için paylaşımlarda bulundum ancak bu sabah maalesef ölüm haberini aldık. Şu anda otopsi işlemlerinin bitmesini bekliyorum. Yusuf Eskişehir'de toprağa verilecek. Sosyal medyada paylaşım çok etkili oldu. Görenler oldu, ihbar edenler oldu. Polisin yanı sıra herkes aramaya katıldı, herkes aradı ama bulamadık. Kamera görüntülerini incelediler, görüldüğü yerlerde arama yapıldı. Göletli parka doğru gittiğini gösteren kamera kayıtları var. Sonrasında o parktaki insanlardan da ihbarlar geldi. Orada da yapılan aramalarda bulamadık. Ben de polislerle olan aramalara katıldım. Ailesi için çok zor. Yusuf'un annesi evde, babası işlemleri bekliyor" dedi.

Iraklı Yusuf Gurubi'nin cenazesinin, ikindi vakti toprağa verileceği öğrenildi.


Eskişehir, Irak, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 02.07.2020 13:56 Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Eskişehir'de, kayıp Iraklı Yusuf'un cansız bedenine ulaşıldı (2) - Son Dakika

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