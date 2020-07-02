Eskişehir'de, kayıp Iraklı Yusuf'un cansız bedenine ulaşıldı (3) - Son Dakika

Eskişehir'de, kayıp Iraklı Yusuf'un cansız bedenine ulaşıldı (3)
TOPRAĞA VERİLDİ?Eskişehir'de kaybolduktan 41 saat sonra DSİ'nin sulama kanalında cansız bedeni bulunan Iraklı Yusuf Gurubi'nin cenazesi Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi'ndeki işlemlerinin ardından Şirintepe Mahallesindeki Yayla Camii'ne getirildi.
TOPRAĞA VERİLDİ
? Eskişehir'de kaybolduktan 41 saat sonra DSİ'nin sulama kanalında cansız bedeni bulunan Iraklı Yusuf Gurubi'nin cenazesi Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi'ndeki işlemlerinin ardından Şirintepe Mahallesindeki Yayla Camii'ne getirildi. Cenazede Küçük Yusuf'un ayakta durmakta güçlük çeken acılı babası Muhammed Gurubi, taziyeleri sandalyede oturarak kabul etti. Acılı babayı komşuları teselli etmeye çalışırken, oğlunun tabutuna sarılan baba Muhammed Gurubi gözyaşı döktü.Cenazeyi kıldıran Yayla Camii imamı, hayatını kaybeden Yusuf'un ailesine başsağlığı dileyerek, "Malumunuz cenazesini kılacağımız Yusuf evladımız, daha 10 yaşında ebedi aleme intikal etti. Kardeşimizin kederli ailesine Allah'ın bize bahşetmiş olduğu sabırlar niyaz etsin. Hem kederli ailesinin hem de sevdiklerinin başı sağ olsun" dedi. Küçük Yusuf'un cenazesi kılınan ikindi namazının ardından Asri Mezarlığında toprağa verildi. Olayla ilgili başlatılan soruşturma ise sürüyor.
Haber Yayın Tarihi: 02.07.2020 18:15 Kaynak: DHA
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