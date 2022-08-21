Eskişehir'de kayıp olarak aranan Afganistan uyruklu çocuğun cesedi bulundu - Son Dakika
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Eskişehir'de kayıp olarak aranan Afganistan uyruklu çocuğun cesedi bulundu

21.08.2022 18:12
Eskişehir'de kayıp olarak aranan Afganistan uyruklu çocuğun cesedi bulundu

Eskişehir'de kayıp olarak aranan 14 yaşındaki Afganistan uyruklu Azizullah Arap'ın cesedi kent merkezinden geçen Porsuk Çayı'nda bulundu.

Eskişehir'de kayıp olarak aranan 14 yaşındaki Afganistan uyruklu çocuğun cansız bedeni Porsuk Çayı'nda bulundu.

Alınan bilgiye göre, Yeni Mahalle'de 14 yaşındaki Afganistan uyruklu Azizullah Arap'tan bir süre haber alınamaması üzerine polise ihbarda bulunuldu. İhbar üzerine İl Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube ekipleri arma çalışması başlattı. Azizullah'ın çantasının Porsuk Çayı kenarında çantasının bulunması üzerine, ekipler çocuğun çaya düştüğü şüphesi üzerine yoğunlaştı. Su içinde arama yapılmak üzere bölgeye AFAD ve AKUT dalgıçları sevk edildi.

Çayda yapılan yaklaşık 1 saatlik arama sonucunda 14 yaşındaki çocuğun cansız bedenine ulaşıldı. Dalgıçlar tarafından sudan çıkarılan Azizullah Arap'ın cesedi, otopsi işlemleri için ESOGÜ Eğitim Araştırma ve Uygulama Hastanesine kaldırıldı. Olay yeri inceleme ekipleri bölgede araştırma yaptı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - ESKİŞEHİR

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Kaynak: İHA

Porsuk çayı, Afganistan, Eskişehir, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Eskişehir'de kayıp olarak aranan Afganistan uyruklu çocuğun cesedi bulundu - Son Dakika

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SON DAKİKA: Eskişehir'de kayıp olarak aranan Afganistan uyruklu çocuğun cesedi bulundu - Son Dakika
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