Eskişehir'de kayıp olarak aranan 4 kişinin bulunmasına yönelik çalışma başlatıldı - Son Dakika

Eskişehir'de çeşitli tarihlerde evlerinden ayrıldıktan sonra kaybolan 4 kişinin bulunması için çalışma başlatıldı.

Kayıp kişilerin bulunmasına yönelik arama çalışmalarını sürdüren İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekiplerinin yanı sıra İl Afet ve Acil Durum (AFAD) Müdürlüğü, AKUT Arama Kurtarma Derneği, Büyük Ayı Kurtarma ekipleri, Dorlion Arama ve Kurtarma (DAK), Odunpazarı Belediyesi Arama ve Kurtarma Ekipleri (ODAK) kent merkezinden geçen Porsuk Çayı'nda arama yaptı.

Ekipler, bir köprünün alt kısmında duvarla örülü alanda, kent halkı tarafından "Seviyorum Recep" olarak bilinen Recep Yıldız'a ait olduğu değerlendirilen erkek cesedi buldu.

Ceset, olay yeri incelemesinin ardından otopsi işlemleri için Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı.

Polisin yanı sına arama ve kurtarma ekiplerinin Porsuk Çayı'ndaki çalışmaları sürüyor.