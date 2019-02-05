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Eskişehir'de Kaza Anı

1 saat önce

Eskişehir'de, Büyükşehir Belediyesine ait şehir içi yolcu otobüsünün yük taşıyan tıra arkadan çarpması sonucu meydana gelen ve 1 kişinin hayatını kaybettiği, 20 kişi de yaralandığı kaza güvenlik kameralarına yansırken, hayatını kaybeden vatandaşın kimliği de belirlendi.

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Eskişehir'de, Büyükşehir Belediyesine ait şehir içi yolcu otobüsünün yük taşıyan tıra arkadan çarpması sonucu meydana gelen ve 1 kişinin hayatını kaybettiği, 20 kişi de yaralandığı kaza güvenlik kameralarına yansırken, hayatını kaybeden vatandaşın kimliği de belirlendi.

Eskişehir- Bursa karayolu istikametindeki Gündoğdu Mahallesi yakınlarında meydana gelen kazada, Serdar E. idaresindeki 26 GA 295 plakalı Eskişehir Büyükşehir Belediyesine bağlı halk otobüsü, çevreyolundan sağa dönmekte olan İlyas Y.'nin kullandığı 10 VV 356 plakalı tıra henüz belirlenemeyen bir nedenden dolayı arkadan çarptı. Meydana gelen trafik kazasında olay yerine çok sayıda 112 Acil Sağlık ekibi sevk edildi. Kısa sürede kaza yerine gelen ekiplerin ilk incelemesinde otobüste yolcu olarak bulunan Necdet Yalçınsoy hayatını kaybederken, 20 kişi ise yaralandı. Yaralıların 10'u Eskişehir Şehir Hastanesine, 5'i Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesine, 5'i ise Yunus Emre Devlet Hastanesine götürüldü.

'Feci kaza güvenlik kameralarına yansıdı'

Öte yandan kazayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatılırken, feci kazanın meydana geldiği anlar güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde çevreyolundan sağa dönüş yapan tırın dorse kısmına, belediye otobüsü hızlı bir şekilde çarptığı görülüyor. - ESKİŞEHİR

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.02.2019 11:19 Kaynak: İHA

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