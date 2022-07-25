Eskişehir'de kaza yapan otomobilin çarptığı kişi yaralandı - Son Dakika
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Eskişehir'de kaza yapan otomobilin çarptığı kişi yaralandı

25.07.2022 13:11
Eskişehir'de kaza yapan otomobilin çarptığı kişi yaralandı

Eskişehir'de hafif ticari aracın çarpmasıyla savrulan otomobil bir kişiyi yaraladı, kaza anı güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Eskişehir'de hafif ticari aracın çarpmasıyla savrulan otomobil bir kişiyi yaraladı, kaza anı güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Merkez Tepebaşı ilçesine bağlı Şirintepe Mahallesi'nde hafif ticari aracın çarptığı otomobil savrularak yolun kenarında bekleyen bir kişiye çarptı.

İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Servis ekibi sevk edildi.

Yaralı sağlık ekiplerince kaldırıldığı hastanede tedavi altına alındı.

Kaza anı ise bölgedeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

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Kaynak: AA

Eskişehir, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Eskişehir'de kaza yapan otomobilin çarptığı kişi yaralandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Eskişehir'de kaza yapan otomobilin çarptığı kişi yaralandı - Son Dakika
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