Son Dakika Haberleri: Eskişehir'de Keçi Kurtarma Operasyonu

Eskişehir'de Keçi Kurtarma Operasyonu

10 dakika önce

Eskişehir'in İnönü ilçesinde kayalıklarda 4 gündür mahsur kalan keçi, AKUT ekiplerince bulunduğu yerden alındı.

Eskişehir'de Keçi Kurtarma Operasyonu, System.String[]
Eskişehir'in İnönü ilçesinde kayalıklarda 4 gündür mahsur kalan keçi, AKUT ekiplerince bulunduğu yerden alındı.

Alınan bilgiye göre, ilçeye yakınlarındaki sarp alanda bir keçinin mahsur kaldığını fark edenler durumu yetkililere bildirdi.

Bilgi üzerine olay yerine giden 5 kişilik AKUT ekibi, 50 metre yüksekliğindeki kayalıklarda mahsur kalan keçiyi 4 saat süren çalışmaların ardından kurtardı.

Keçi sahibine teslim edildi.
Haber Yayın Tarihi : 10.04.2019 10:33 Kaynak: AA
Eskişehir, Güncel
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