Eskişehir'de Keçi Kurtarma Operasyonu
10 dakika önce
Eskişehir'in İnönü ilçesinde kayalıklarda 4 gündür mahsur kalan keçi, AKUT ekiplerince bulunduğu yerden alındı.
Eskişehir
Haber Yayın Tarihi : 10.04.2019 10:33 Kaynak: AA
'in İnönü
ilçesinde kayalıklarda 4 gündür mahsur kalan keçi, AKUT ekiplerince bulunduğu yerden alındı.
Alınan bilgiye göre, ilçeye yakınlarındaki sarp alanda bir keçinin mahsur kaldığını fark edenler durumu yetkililere bildirdi.
Bilgi üzerine olay yerine giden 5 kişilik AKUT ekibi, 50 metre yüksekliğindeki kayalıklarda mahsur kalan keçiyi 4 saat süren çalışmaların ardından kurtardı.
Keçi sahibine teslim edildi.
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