Üye Girişi
Eskişehir'de kedi vahşeti - Son Dakika

Eskişehir'de kedi vahşeti

25.07.2021 23:05

Eskişehir'in Tarihi Odunpazarı Evlerinin bulunduğu bölgede iddiaya göre bir sokak kedisi öldürülerek mama ve su kabının yanına atıldı.

Eskişehir'in Tarihi Odunpazarı Evlerinin bulunduğu bölgede iddiaya göre bir sokak kedisi öldürülerek mama ve su kabının yanına atıldı.

Eskişehir'in en önemli turistlik yerlerinden olan Tarihi Odunpazarı Evleri Bölgesi'ndeki Çürükhoca Sokağı üzerinde karnı açılarak öldürülmüş bir kedi bulundu. İddiaya göre, öldürülen kedi esnafın koymuş olduğu mama ve su kaplarının yanında bulundu. Sabah saatlerinde işletmelerini açmak için gelen esnaf tarafından görülen ölü kedi aynı zamanda sokak sakinlerini de korkuttu. Esnafın polise haber vermesiyle birlikte olay yerine gelen ekipler inceleme başlattı. Tetkikler kapsamında polis ekipleri konuyla ilgili güvenlik kamerası görüntülerini inceleme altına aldı. Karın bölgesi yarılan ve iç organları dışarda bir vaziyette cansız yatan kedinin üzeri kapatıldı. Turistlerin yoğun bir şekilde bulunduğu sokakta zaman zaman kötü kokular duyuldu. Oradan geçen turistlerin olay yerini meraklı gözlerle incelediği görüldü. Sokağa gelen belediye ekipleri ölü kediyi bulunduğu noktadan kaldırdı.

Öte yandan, kaldırılan kedi ölüsünün ardından diğer sokak kedilerinin mama ve suya dokunmadan sadece kedinin yattığı yeri uzun süre koklaması dikkatlerden kaçmadı.

"KİM YAPTIYSA CEZASINI ÇEKSİN İSTİYORUM"

Sokak üzerinde dükkanı bulunan esnaf Yasemin Dönertaş, bulduğu kedi cesedinden duyduğu üzüntüyü dile getirdi. Kedinin başka bir yerde öldürülüp sokağa getirildiğini iddia eden Dönertaş, herhangi bir iki hayvan arasında oluşabilecek bir kavgada mama ve su kaplarının zarar göreceğini ifade etti. Yasemin Dönertaş, "Birkaç gündür, bazı esnaflar tarafından benim kedilerim rahatsız ediliyor. Yaklaşık 10 gün önce uyardım ama yine mama yiyen kedileri sürekli taciz ettiler, su ile kovaladılar. Ben çok üzgünüm sabah yoldan geçen birileri 'kedi çok kötü' dediğini duydum. Camdan baktığımda kedi hareketsiz bir biçimde orada yatıyordu. Köpekle kedinin boğuşması çok farklıdır. Kedi kendini savunur. Mama kabında bir tane dökülme yok, kan yok, hiçbir şey yok. Bağırsakları çıkartılıp buraya bırakılmış. Ben söyleyecek hiçbir şey bulamıyorum. Gerekli şikayetlerimizi yaptık, muhtemelen sonuçlar çıkar. Kim yaptıysa cezasını çeksin istiyorum. Ben evimde de kedi bakıyorum, sokaktaki kedilere de bakıyorum. Bulduğumuzu sahiplendiriyoruz. Bu hayvan küçücük, ağzı yok dili yok. Yedirirsen yiyecek, vermiyorsan yemeyecek. Bari zarar verme" diye konuşarak durumdan duyduğu rahatsızlığı ve üzüntüyü dile getirdi.

(Bahadır Turgut - Kazım Ulusoy/İHA)

Eskişehir'de kedi vahşeti
Eskişehir'de kedi vahşeti
Eskişehir'de kedi vahşeti
Eskişehir'de kedi vahşeti
Eskişehir'de kedi vahşeti
Eskişehir'de kedi vahşeti
Eskişehir'de kedi vahşeti
Eskişehir'de kedi vahşeti
Eskişehir'de kedi vahşeti
Eskişehir'de kedi vahşeti
Eskişehir'de kedi vahşeti

Odunpazarı, Eskişehir, Esnaf, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Eskişehir'de kedi vahşeti - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Eski Türkiye güzeli Senem Kuyucuoğlu, yeni kız arkadaşıyla aşka geldi 22:10 Eski Türkiye güzeli Senem Kuyucuoğlu, yeni kız arkadaşıyla aşka geldi Uludağ'da kaybolan kadın 3 gün sonra sağ bulundu 21:36 Uludağ'da kaybolan kadın 3 gün sonra sağ bulundu CHP lideri Kılıçdaroğlu'ndan Merkel'in 21:23 CHP lideri Kılıçdaroğlu'ndan Merkel'in "mülteci" sözlerine sert tepki: Bir daha asla
Hesap yüzünden darbedildiklerini söyleyen Ece Erken'e gittikleri mekandan jet yanıt: İddialar asılsız 20:10 Hesap yüzünden darbedildiklerini söyleyen Ece Erken'e gittikleri mekandan jet yanıt: İddialar asılsız Meteoroloji ve AFAD'dan Orta ve Doğu Karadeniz'deki 5 şehrimize sel ve heyelan uyarısı 19:41 Meteoroloji ve AFAD'dan Orta ve Doğu Karadeniz'deki 5 şehrimize sel ve heyelan uyarısı Koronavirüs nedeniyle kardeşini kaybeden Alişan'ın son hali yürekleri paramparça etti 19:25 Koronavirüs nedeniyle kardeşini kaybeden Alişan'ın son hali yürekleri paramparça etti
Fidye cinayetinin detayları ortaya çıktı! Para aldıkları halde talihsiz adamı öldürmüşler 19:05 Fidye cinayetinin detayları ortaya çıktı! Para aldıkları halde talihsiz adamı öldürmüşler Cicaldau'nun G.Saray'a satılmasıyla sinir krizi geçiren Craiova hocası, takımdan resmen kovuldu 17:55 Cicaldau'nun G.Saray'a satılmasıyla sinir krizi geçiren Craiova hocası, takımdan resmen kovuldu

Son Dakika Haberleri
17:42 Baraj göletinde ölüm! Vatandaşların insan zinciri ile göletten çıkardığı iki genç, hastanede hayatını kaybetti
17:24 ABD 17 yıl sonra yenildi! Görkemli galibiyet Fransa'nın oldu
17:21 Artvin'de yaşanan sel felaketinden yeni görüntü! Mahsur kalan çiftin mucize kurtuluşu kamerada
17:09 Sarı-Kırmızılı taraftarın yeni yengesi Bianca Maria'nın paylaşımı takdir topladı
16:50 Altay Bayındır'dan, yeni teknik direktör Vitor Pereira'ya övgü dolu sözler
16:24 Polis baskını Beckham'ın tadını kaçırdı! Oğlunun işlediği suç yüzünden 45 dakika sorgulandı
15:54 Hastaneye kaldırılan sanatçı Fatma Girik taburcu edildi
15:53 Tokyo Olimpiyatları'nda ikinci madalya Hatice Kübra'dan geldi! Milli tekvandocu gözyaşlarını tutamadı
15:41 İtalya'da mutsuz olan eşinin aklı da kalbi de İstanbul'da: Geri dönelim Vedat
15:39 Ece Erken ve eşinin, Yıldız Tilbe'nin konserinde bir grup ile kavga ettiği öne sürüldü
Ömer Halisdemir için çirkin ifadeler kullanan İYİ Partili Sarıtaşlı, kesin ihraç talebiyle disipline sevk edildi Ömer Halisdemir için çirkin ifadeler kullanan İYİ Partili Sarıtaşlı, kesin ihraç talebiyle disipline sevk edildi         
23:02
Eski Fenerbahçeli Max Kruse'den canlı yayında Kürtçe evlilik teklifi Eski Fenerbahçeli Max Kruse'den canlı yayında Kürtçe evlilik teklifi         
21:43
Gaziantep'te direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücünün aracı şarampole uçtu: 2 ölü Gaziantep'te direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücünün aracı şarampole uçtu: 2 ölü         
21:30
Bakan Koca salgından kurtulmanın formülünü verdi: Salgın aşısız yenilmez, aşınızı olun Bakan Koca salgından kurtulmanın formülünü verdi: Salgın aşısız yenilmez, aşınızı olun         
21:22
Otomobilin çarptığı motosiklettekiler metrelerce yükselip yola savruldu! O anlar kamerada Otomobilin çarptığı motosiklettekiler metrelerce yükselip yola savruldu! O anlar kamerada         
20:00
Talihsiz kadın, 3 çocuğunun gözü önünde boşanma aşamasındaki eşi tarafından dövüldü Talihsiz kadın, 3 çocuğunun gözü önünde boşanma aşamasındaki eşi tarafından dövüldü         
19:26
Norveç'te atmosfere giren meteor geceyi gündüze çevirdi Norveç'te atmosfere giren meteor geceyi gündüze çevirdi         
19:20
Pendik'te dehşet evi! Fidye için kaçırdıkları şahsı para alamayınca öldürüp bahçeye gömdüler Pendik'te dehşet evi! Fidye için kaçırdıkları şahsı para alamayınca öldürüp bahçeye gömdüler         
18:23
Sarı-Kırmızılı taraftarın yeni yengesi Bianca Maria'nın paylaşımı takdir topladı Sarı-Kırmızılı taraftarın yeni yengesi Bianca Maria'nın paylaşımı takdir topladı         
17:09
Gündüz vakti fuhuş rezaleti! Yanlarındaki küçük çocuğa aldırış etmeden, bir araçtan inip diğerine bindiler Gündüz vakti fuhuş rezaleti! Yanlarındaki küçük çocuğa aldırış etmeden, bir araçtan inip diğerine bindiler         
15:51
Prof. Dr. Mehmet Ceyhan: Vakaları düşürmenin tek yolu devletin kısıtlama uygulaması ve halkın maske, mesafe önlemlerine uyması Prof. Dr. Mehmet Ceyhan: Vakaları düşürmenin tek yolu devletin kısıtlama uygulaması ve halkın maske, mesafe önlemlerine uyması         
15:47
Korkunç kaza! Testereyle ağaç budarken eli kayan adam, kendi boğazını kesti Korkunç kaza! Testereyle ağaç budarken eli kayan adam, kendi boğazını kesti         
15:43
Behzat Uygur, İzzet Yıldızhan'dan borç istediği uyarlama videosuyla izleyenleri güldürdü Behzat Uygur, İzzet Yıldızhan'dan borç istediği uyarlama videosuyla izleyenleri güldürdü         
15:07
Usta oyuncu Menderes Samancılar'ın ayakkabı boyacılığı yaptığı yıllardan çektirdiği fotoğraf ortaya çıktı Usta oyuncu Menderes Samancılar'ın ayakkabı boyacılığı yaptığı yıllardan çektirdiği fotoğraf ortaya çıktı         
11:25
İç İşleri Bakanlığı, Sedat Peker'in oğlu Celalhan Peker'in pasaportunu iptal etti İç İşleri Bakanlığı, Sedat Peker'in oğlu Celalhan Peker'in pasaportunu iptal etti         
11:13
Hindistan'da kara mantar hızla yayılıyor! Hastalığı geçiren adam: En kötüsü korona sanmıştım Hindistan'da kara mantar hızla yayılıyor! Hastalığı geçiren adam: En kötüsü korona sanmıştım         
10:39
Sokak röportajında gaziye söylenen sözler sosyal medyada tepki topladı Sokak röportajında gaziye söylenen sözler sosyal medyada tepki topladı         
21:53
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.07.2021 23:59:17. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Eskişehir'de kedi vahşeti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement